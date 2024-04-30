BM: Gazze'ye daha fazla yardım, Refah'a saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmez

Griffiths, İsrail'in Refah'a olası kara saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Refah'a yönelik saldırının kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük bir trajediye yol açacağı uyarısını yapan Griffiths, tüm dünyanın İsrail'e Refah'a saldırmama uyarısında bulunduğunu ancak saldırının yakın zamanda gerçekleşecek gibi göründüğünü bildirdi.

Griffiths, kıtlık, hastalık, çatışma ve toplu mezarlardan kaçan yüz binlerce insanın Gazze'nin en güney noktasına kaçtığını hatırlatarak, buraya yönelik bir saldırının daha fazla travma ve ölüme yol açacağını kaydetti.

Refah'a kara saldırısının insani yardım örgütlerine de büyük darbe vuracağını belirten Griffiths, "Kıtlık ve ölümü defetmek için bir yarış içindeyiz. Ancak kaybediyoruz." dedi.

Griffiths, İsrail'in yeni geçiş noktaları açmasını memnuniyetle karşıladıklarını, tüm yardım dağıtımının korunması gerektiğini kaydederek, "Gazze'ye daha fazla yardım sağlamak, Refah'a kapsamlı askeri saldırıyı meşrulaştırmak anlamına gelmez." dedi.

Refah'a saldırının tarif edilemeyecek trajediye yol açacağı uyarısını tekrarlayan Griffiths, hiçbir insani yardım planının bununla baş edemeyeceğine dikkati çekti.