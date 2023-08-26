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Türkiye
İHA 26.08.2023 11:40

Bariyere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti

Aksaray’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol bariyerlerine saplandı.

Bariyere saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 kişi hayatını kaybetti
[Fotograf: İHA]

Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde Aksaray - Konya Karayolu Bozcamahmut Kavşağında yaşandı.

Konya’dan Aksaray istikametine seyreden Mustafa Enes Dağlı idaresindeki otomobil, Bozcamahmut Kavşağında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol bariyerlerine çarptı.

Adeta bariyere saplanan otomobil hurdaya dönerken genç sürücü ağır yaralandı. Diğer sürücüler kazayı hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ve jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri genç sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırdı.

Yaralı sürücü, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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