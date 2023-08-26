Açık 29.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.08.2023 11:32

Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "çavuş üzümü" ve "maniye domatesi"nde hasada başlandı.

Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı
[Fotograf: AA]

Arkeolojik kazılarda bulunan Geç Roma Dönemi'nden kalma üçgen biçimindeki kabartma motifli taşa yansıyan asma dalları, yaprak ve üzüm süsleri sayesinde bağcılığın yüzyıllar öncesine dayandığının anlaşıldığı ilçede, çavuş üzümü, 150 çiftçi tarafından 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor.

Safranbolu'nun ince kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

Karabük'ün en önemli tarımsal ürünlerinden biri olan maniye domatesi de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Safranbolu Belediyesi ve çiftçiler tarafından yaklaşık 1000 dekar alanda yetiştiriliyor.

Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı

"Maniye domatesi, pazarlarda aranan bir ürünümüz"

İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, maniye domatesinin bölgeye has bir ürün olduğunu, özellikle Safranbolu'da yetiştirildiğini söyledi.

Maniye domatesinin coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirten Ayvalık, şunları ifade etti:

"Maniye domatesi kendine has kokusu, dilimli ve belirgin anter özellikleriyle aroması kuvvetli olan farklı bir ürün grubumuzdur. Özellikle ilimizde ve çevrede hem maniye ismiyle tanınmakta hem de pazarlarda aranan bir ürünümüz. Bu sene iklim koşullarının çok da arzu ettiğimiz seviyelerde olmamasına rağmen yine maniye domatesinde arzu ettiğimiz ürünleri aldık. Pazarlarımızda ortalama 20-25 liradan alıcı buluyor. Üreticilerimiz memnun, bizler memnunuz. Üreticilerimize bereketli bir yıl diliyoruz."

Konarı köyünden çiftçi Emine Üstündağ (66) da 7 serada maniye domatesi yetiştirdiğini dile getirdi.

Maniye domatesinin ince kabuklu olduğunu söyleyen Üstündağ, "Ata tohumu maniye domatesi ekiyorum. Maniye domatesi iridir ve çok lezzetlidir. Bu yıl verim çok yağmur yağdığı için biraz düşük oldu. Maniye domatesi, kapalı havayı ve yağmuru pek sevmez. Güneşli havayı sever" dedi.

Safranbolu'nun coğrafi işaretli üzüm ve domatesinde hasat zamanı

"Çavuş üzümü, yörede tutulan bir üzüm"

Konarı köyünde 30 yıldır çavuş üzümü yetiştiren Hasan Yakupoğlu (82) da 11 dönüm alanda bağcılıkla uğraştığını kaydetti.

Çavuş üzümünün yuvarlak, tatlı ve çekirdeği az bir üzüm çeşidi olduğunu belirten Yakupoğlu, "Çavuş üzümü, yörede tutulan bir üzüm. Aromatik bir tadı var. Çavuş üzümü coğrafi işaret aldı. Bu yıl rekolte düşük. İlk önce yağmurlardan dolayı döl tutmadı. Daha sonra da olan üzümler güneşten yanmaya başladı. Rekolte bu yıl geçen yıla göre yüzde 30 civarlarında az" dedi.

ETİKETLER
Karabük UNESCO
Sıradaki Haber
Aksaray'da feci kaza: 1 ölü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:47
İzmir'de yangın tatbikatı kapsamında bazı yollar yarın araç trafiğine kapatılacak
14:43
THK Havacılık Festivali Eskişehir'de başladı
14:37
Kahramanmaraş'ta geri dönüşüm fabrikasında yangın
14:34
Çanakkale'de yangından etkilenen vatandaşlara destek
14:32
Sinop Tarihi Cezaevi ve Müzesi kenti ziyaret edenlerin ilk durağı
14:35
Denizde kaza geçiren Sabancı çiftinin tedavisi sürüyor
Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıl Dönümü
Malazgirt Zaferi’nin 952. Yıl Dönümü
FOTO FOKUS
Bakırköy'deki Pitbull saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Bakırköy'deki Pitbull saldırısının yeni görüntüleri ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ