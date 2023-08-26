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Türkiye
DHA 26.08.2023 10:56

Deneme amaçlı ekilen ayçiçeğinde yüksek verim: Yağ fabrikası kuracaklar

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde 80 dönümlük atıl araziye ilçe belediyesince deneme amacıyla geçen yıl ekilen ayçiçeği tohumları, beklentinin üzerinde ürün verdi. Harekete geçen ilçe belediyesi, ekim alanını genişleterek, Doğu Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyacak ayçiçek yağı fabrikası kurmayı planlıyor.

Deneme amaçlı ekilen ayçiçeğinde yüksek verim: Yağ fabrikası kuracaklar
[Fotograf: DHA]

Kelkit Belediyesi kendisine ait olan 80 dönümlük atıl olan araziyi değerlendirmek için çalışma başlattı. Çalışma ve incelemeler sonrası tarım arazisi olması kararlaştırılınca alana geçen yıl, ayçiçeği ekildi. Sulama ve gündelik bakımlarıyla yakından ilgilenilen ayçiçeği, beklentinin üzerinde ürün verdi. 25 ton civarında rekolteye ulaşan belediye, ilçede ayçiçek yağı üretim fabrikası kurulması için harekete geçti. Yaşanan gelişme sonrası ilçedeki bazı çiftçilerin ise arazilerin bir bölümünde ayçiçeği ekimine yöneldiği gözlemlendi.

Proje hazırlığı başlatan ve birçok yatırımcıyla da temasa geçen belediye, ekim alanını genişleterek, Doğu Karadeniz'de ilk olma özelliği taşıyacak fabrikayı kurmayı hedefliyor.

Deneme amaçlı ekilen ayçiçeğinde yüksek verim: Yağ fabrikası kuracaklar


"Ayçiçeği yağı Türkiye için büyük bir ihtiyaç"

Kelkit Belediye Başkanı Aziz Nas, atıl olan arazide deneme amaçlı ekime başladıklarını söyleyerek, “Geride bıraktığımız pandemi sürecinde ayçiçek yağına Türkiye'de ihtiyacın olduğu daha çok ortaya çıktı. O dönemde piyasada da çok pahalandı. Biz de o günden bugüne kadar ilçemizde, ovamızda 'Ayçiçeği yetiştirebilir miyiz?' diye düşündük. Belediyemizin teknik ekibindeki arkadaşlarla istişare yaptık. Elimizde belediyemize ait atıl durumda bulunan 80 dönümlük tarlayı bir deneme maksadıyla ekelim dedik. Böylece ekime başladık. Biz önce deneme amaçlı bir ekim yapalım dedik. 'Rekolteyi tutturabilirsek ileriki yıllarda bu tarım arazilerini çoğaltarak devam edelim' diye düşündük. Yöremizde daha önce hiç ekilmeyen bir ürünü ektik. İstediğimiz verimi yakaladık. Şimdi bir ayçiçeği yağı fabrikası kurmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Deneme amaçlı ekilen ayçiçeğinde yüksek verim: Yağ fabrikası kuracaklar


"Fabrika için görüşmelerimiz başladı"

Tarımla birlikte ilçede hareketlilik olduğunu aktaran Nas, “Bugün gördük ki bu tarlada biz düşündüğümüz, istediğimiz verimi yakaladık. Önümüzdeki yıllardan itibaren ekimi daha da çok çoğaltarak; binlerce dönümü tarıma kazandıracağız. Fabrikayla ilgili bugün itibarıyla bir yatırımcıyla görüştük. Yatırımcı bölgeyi biliyor. Hatta Şiran, Köse, Kelkit, Salyazı Ovası, Demirözü Ovası'nı katarsak bu bölgede bir fabrikaya dönük yatırım yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda hem üretimi arttıracak hem tarıma katkı sağlayacak hem de bunun nihayetinde kurulacak olan fabrikayla da istihdama yönelik bir çalışma gerçekleştirmiş olacağız" dedi

Deneme amaçlı ekilen ayçiçeğinde yüksek verim: Yağ fabrikası kuracaklar

"Çiftçiler olarak ayçiçek ekimine başlayacağız"

Bölgede tarımla uğraşan ve tarlasına ayçiçeği ekmeyi düşündüğünü söyleyen Yusuf Keskin de "Yaklaşık 150 dekar arazide sulu tarım yapıyorum. Şeker fasulyesi, patates, şeker pancarı ekiyorum. Burada deneme amaçlı ayçiçeği ekildi; araziyi gezdiğimizde verimli bir ürün olduğunu anladık. Kelkit’te toprak analizi adı altında bir çalışma yok. Birileri deneyecek ki, ona göre bizlerde öğrenelim. Belediye bu konuda büyük bir adım attı. Bizlere öncü oldu. Ayçiçeği tarlası güzel, verimli; seneye de inşallah biz de yavaş yavaş 10-20 dönümlük arazimize ayçiçeği ekmeyi düşünüyoruz. Birçok çiftçi arkadaşlarımız da benimle aynı fikirde. İlçemiz için yeni bir istihdam alanı olacaktır" dedi. 

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