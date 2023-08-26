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Türkiye
DHA 26.08.2023 10:50

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne’de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan ve aralarında Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün de bulunduğu 6 FETÖ/PDY şüphelisi tutuklandı.

Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Güvenlik güçlerince 3 gün önce İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yakalanarak gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi eski Danıştay tetkik hakimi H.Ö.'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen H.Ö., savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Güvenlik güçlerince Meriç ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede önceki gün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişinin de jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. 

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