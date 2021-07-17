Kabasakal Mahallesi'ndeki baraj gölü kıyısında ailesiyle piknik yapan 9 yaşındaki Delil Fırat Atalay, suya girdi. Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı. Bu sırada çocuğun bazı yakınları baygınlık geçirdi. Sağlık ekipleri, 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

