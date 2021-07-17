Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, İHA
23'üncü dönem Ak Parti milletvekili toprağa verildi
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da hayatını kaybeden 23'üncü dönem AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu, Bursa'da toprağa verildi.
23'üncü dönem AK Parti Bursa Milletvekili Ali Koyuncu'nun cenaze namazı Ormankadı Camii'nde kılındı.
Dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı milletvekilleri, partililer ve vatandaşlar namazda saf tuttu.
Koyuncu'nun cenazesi, Ormankadı Mahalle Mezarlığında toprağa verildi.
Kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 53 yaşındaki Koyuncu, evli ve 2 çocuk babasıydı.
Türkiye Süt Üreticileri Birliği Genel Başkanlığı yapan Ali Koyuncu, Türkiye Sivil Toplum Platformu'nun da kurucuları arasında yer almıştı.
Etiketler: AK Parti
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