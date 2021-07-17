Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3 ilde PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Van merkezli 3 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
Van Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen 21 şüphelinin yakalanması için Van merkezli Siirt ve Şırnak'ta operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı operasyonlarda 10 zanlı gözaltına alındı. 11 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Van PKK/KCK Terör Örgütü Terörle Mücadele
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