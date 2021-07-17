Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Satılmak istenen 21 flamingo bulundu
[Fotoğraf: İHA]
Antalya'da yasa dışı yollarla satılmak üzereyken bulunan 21 flamingo hayvanat bahçesine teslim edildi. Flamingolar arasındaki hasta ve yaralı olanlar tedavi edildi.
Antalya'da yasa dışı yollarla flamingo satmaya çalışanlar ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri zanlıları yakaladı.
21 flamingo hayvanat bahçesine teslim edilirken, zanlılara ise cezai işlem uygulandı.
Flamingoların aralarında hasta ve yaralı olanlar da vardı. Yaralı flamingolar hayvanat bahçesinde tedavi edildi.
Kerkenez kuşları da tedavi edildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesine yaralı olarak getirilen 5 kerkenez kuşu da tedavi edildi.
Sağlığına kavuşan kuşlar doğaya bırakıldı.
Etiketler: Kaçakçılık
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