Antalya'da yasa dışı yollarla flamingo satmaya çalışanlar ekiplerin dikkatinden kaçmadı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri zanlıları yakaladı.

21 flamingo hayvanat bahçesine teslim edilirken, zanlılara ise cezai işlem uygulandı.

Flamingoların aralarında hasta ve yaralı olanlar da vardı. Yaralı flamingolar hayvanat bahçesinde tedavi edildi.

Kerkenez kuşları da tedavi edildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Hayvanat bahçesine yaralı olarak getirilen 5 kerkenez kuşu da tedavi edildi.

Sağlığına kavuşan kuşlar doğaya bırakıldı.