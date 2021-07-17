Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek için özellikle İstanbul'dan yola çıkan çok sayıda sürücü, Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişlerinde yoğunluğa neden oluyor.

Bölgede zaman zaman arıza yapan araçlar da ulaşımı olumsuz etkiliyor. Güzergahta kontrollerini artıran Karayolları ve polis ekipleri, arızalı araçları kısa sürede kaldırarak trafiğin sıkışmasını engelliyor.

Dron ile emniyet şeridini ihlal ettiği tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulanıyor.

Trafik zaman zaman durma noktasına geliyor

Özelikle Karadeniz illerine gitmek isteyen tatilcilerin kullandığı Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu'nda da araç yoğunluğu yaşanıyor.

Gece vakti yola çıkan sürücüler nedeniyle bağlantı yolu ile Bolu-Samsun yolunda trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

Kamyon ve tır gibi ağır tonajlı araçların da etkisiyle yavaş ilerleyen trafik, Karabük yol ayrımında normale dönüyor.

Öte yandan, Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Akyazı ve Hendek mevkiileri arasında da yoğun bir trafik görülüyor.