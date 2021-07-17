Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mantardan zehirlenen çift öldü
[Fotoğraf: AA ]
Kastamonu'da ormandan topladıkları mantarı yiyen çift zehirlenerek hayatını kaybetti, kızları ise hastaneye kaldırıldı.
Tosya ilçesinde Hasan ve eşi Şerife ile kızları Bahar Erbaş akşam yemeğinde ormandan topladıkları mantarı yedi.
Bahar Erbaş, gece rahatsızlanarak uyandı. Erbaş, anne ve babasının hareket etmediğini görünce sağlık ekiplerine haber verdi.
Eve gelen ekipler Hasan ve Şerife Erbaş hayatını kaybettiğini belirledi.
Bahar Erbaş, Tosya Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Etiketler: Kastamonu
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