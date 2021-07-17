Rize'de 4 gün önce şiddetli yağışa bağlı oluşan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de arandığı sel ve heyelanların ardından birçok ev ve iş yerinde de hasar oluştu.

Sel sonrası birçok çay bahçesinde heyelan meydana geldi.

Hasar oluşan ev ve iş yerleri havadan görüntülendi.

Vatandaşlar heyelandan son anda kurtuldu

Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde de sel sonrası yaşanan heyelan güvenlik kamerasına yansıdı.

Ev sakinlerinin saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı.