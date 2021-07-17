Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Rize'deki çay bahçelerinde heyelan etkisi
Rize'de yaşanan sel sonrası birçok çay bahçesinde heyelan meydana geldi. Heyelanın vurduğu evler ve çay bahçeleri drone ile görüntülendi.
Rize'de 4 gün önce şiddetli yağışa bağlı oluşan, 6 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de arandığı sel ve heyelanların ardından birçok ev ve iş yerinde de hasar oluştu.
Sel sonrası birçok çay bahçesinde heyelan meydana geldi.
Hasar oluşan ev ve iş yerleri havadan görüntülendi.
Vatandaşlar heyelandan son anda kurtuldu
Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Ballıdere köyünde de sel sonrası yaşanan heyelan güvenlik kamerasına yansıdı.
Ev sakinlerinin saniyelerle ölümden kurtulduğu ortaya çıktı.
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