Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 13:02Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tunceli'de Çinli turist ayı saldırısına uğradı
[Fotoğraf: DHA]
Tunceli'de Çinli bir turist, gezmeye gittiği yaylada ayı saldırısına uğradı. Yaralanan turist, askeri helikopterle hastaneye götürüldü.
Tunceli Munzur Dağları'ndaki Karagöl Yaylası'na gezmeye giden Çinli bir turist ayı saldırısına uğradı.
Yaralanan turist, telefonla 112'den yardım istedi. Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla bölgeye askeri helikopter gönderildi.
Jandarmayla birlikte bölgeye giden sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan turist, helikopterle alınarak Tunceli Devlet Hastanesi'ne nakledildi.
Hastanedeki tedavisi süren turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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