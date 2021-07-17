Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana geldi.

Mustafa Peker, sabah işe gitmek için arabasına gittiğinde içeride başka birinin uyuduğunu gördü. Peker, arabasında yatan Uğur K.'yı uyandırmadan durumu polise haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arabanın başına giderek Uğur K.’yı uyandırdı. Polisleri karşısında görünce şaşıran Uğur K, ‘’Ne yapıyosun burada’’ sorusuna ‘’Uyumuşum’’ cevabını verdi.

Genel Bilgi Toplama Sistemi'nde (GBT) herhangi bir suç kaydının olmadığı tespit edilen Uğur K.'nın yanında çantasının yanı sıra hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü.