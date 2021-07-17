Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 12:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Arabasında başka birinin uyuduğunu gördü
Bursa’da sabah işe gitmek için arabasına giden Mustafa Peker içeride başka bir adamın uyuduğunu gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, adamı uyandırarak GBT kontrolü yaptı.
Olay, Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Erdoğan caddesinde meydana geldi.
Mustafa Peker, sabah işe gitmek için arabasına gittiğinde içeride başka birinin uyuduğunu gördü. Peker, arabasında yatan Uğur K.'yı uyandırmadan durumu polise haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, arabanın başına giderek Uğur K.’yı uyandırdı. Polisleri karşısında görünce şaşıran Uğur K, ‘’Ne yapıyosun burada’’ sorusuna ‘’Uyumuşum’’ cevabını verdi.
Genel Bilgi Toplama Sistemi'nde (GBT) herhangi bir suç kaydının olmadığı tespit edilen Uğur K.'nın yanında çantasının yanı sıra hırsızlık malzemelerinin de olduğu görüldü.
Etiketler: Bursa
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