Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 11:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'de en yaygın kullanılan soyadları: Yılmaz, Kaya ve Demir
Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.
İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı "Yılmaz" Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.
"Yılmaz" soyadını sırasıyla "Kaya" ve "Demir" takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.
En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.
Etiketler: İçişleri Bakanlığı Nüfus
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