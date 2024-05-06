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Gündem
TRT Haber 06.05.2024 16:53

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 terörist etkisiz

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hale getirdi.

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 terörist etkisiz

Terör hedefleri yerle bir ediliyor... 

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 16 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: 

"Terör yuvalarını yerle bir etme irade ve kararlılığımız, artan bir etki ve yoğun bir baskıyla devam ediyor. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Metina ve Gara bölgelerinde tespit edilen, aralarında sözde yöneticilerin de olduğu 16 PKK'lı teröristi hava harekâtı ile etkisiz hale getirdi. Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız!"

Bir günde iki ayrı operasyon

Birkaç saat önce Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde de saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmişti.

Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bugün toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 23'e yükseldi. 
 

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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