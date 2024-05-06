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TRT Haber 06.05.2024 14:57

Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirdi.

Suriye'nin kuzeyinde 7 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

"Terörü kaynağında kurutmakta kararlıyız"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerin saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam edildiği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı hazırlığı yapan 7 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız" ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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