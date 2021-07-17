İstanbul Arnavutköy Terkos İSKİ Osmangazi Şantiyesi inşaat alanındaki iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.

Çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen iskelenin altında kalan Sami G., Fırat G, Yavuz Ş. itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ağır yaralanan işçilerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.