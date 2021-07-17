Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 14:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
İSKİ inşaatında iskele çöktü: 3 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de İSKİ'ye ait şantiye alanındaki iskelenin devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı. İşçilerden birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.
İstanbul Arnavutköy Terkos İSKİ Osmangazi Şantiyesi inşaat alanındaki iskele, henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi.
Çalışanların durumu haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Devrilen iskelenin altında kalan Sami G., Fırat G, Yavuz Ş. itfaiye ekiplerince kurtarılıp sağlık ekiplerine teslim edildi.
[Fotoğraf: DHA]
Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Ağır yaralanan işçilerden birinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: İSKİ
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