Haber Giriş: 17 Temmuz 2021 Cumartesi 15:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
Ankara'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Örgütle irtibatlı olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi.
İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinden oluşan "Uluslararası Risk Analiz" birimi tarafından 100 saatlik video incelemeleri ve açık kaynak çalışmaları sonucunda yeni bilgilere ulaşıldı.
15 yabancı uyruklu şüphelinin çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı olduğu belirlendi.
Yabancı uyruklu 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
Ankara'daki operasyonda 8'i Irak 1'i Suriyeli 9 şüpheli yakalandı.
Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde DEAŞ'a ait çok sayıda fotoğraf ve doküman ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Ankara Terör Örgütü DEAŞ
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