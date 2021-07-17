Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü soruşturmayı derinleştirdi.

İstihbarat ve Terörle Mücadele ekiplerinden oluşan "Uluslararası Risk Analiz" birimi tarafından 100 saatlik video incelemeleri ve açık kaynak çalışmaları sonucunda yeni bilgilere ulaşıldı.

15 yabancı uyruklu şüphelinin çatışma bölgelerinde faaliyet gösteren terör örgütü DEAŞ üyeleri ile irtibatlı olduğu belirlendi.

Yabancı uyruklu 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Ankara'daki operasyonda 8'i Irak 1'i Suriyeli 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen dijital materyallerin incelemesinde DEAŞ'a ait çok sayıda fotoğraf ve doküman ele geçirildi.

Şüphelilerden 2'si tutuklandı. 7 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.