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Balıkesir'de zehir tacirlerine yönelik operasyon: 11 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de kent merkezi ile Ayvalık, Edremit ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 7 operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3, Edremit'te 2, Ayvalık ve Bandırma'da da birer operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 18:28
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