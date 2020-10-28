İl Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıldığını öne süren 3 kişinin şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

Mağdurlar, kendilerini telefonla arayan şüphelinin "Kuyumcu soygununa isminiz karışmış" diyerek kendilerinden para talep ettiğini anlattı.

Polis, şüphelinin 3 kişiden, toplam 15 bin 550 euro, 71 bin 750 lira, 5 Cumhuriyet altını, 2 Ata altını, 1 yarım altın, 10 çeyrek altın, 17 bilezik, 20 gram altın, küpe, yüzük, altın zincir ve yonca altını dolandırdığını tespit etti.

[Fotoğraf: AA]

Mağdurların ifadeleri ve 328 güvenlik kamerası kaydından yola çıkan polis, dolandırıcının kullandığı otomobili belirledi. Şüpheli D.O, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen D.O, tutuklandı.