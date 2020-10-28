Haber Giriş: Kaynak: AA
Çanakkale'de bir köy 14 gün karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Karaköy köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan köyde yaşayan bir kişinin COVID-19 testleri pozitif çıktı.
Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, salgının yayılımının artmaması amacıyla köyün 14 gün karantina altına alınmasına karar verdi.
Köyün girişlerinde jandarma ekiplerince önlem alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 17:28
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