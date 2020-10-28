Hatay'ın İskenderun ilçesine bağlı Akarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, dün saat 14.00 sıralarında başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle Sarıseki Mahallesi'ne sıçradı. İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'ni de çevreleyen yangında, bölgedeki bir filtre fabrikası tahliye edildi.

Yangınla birlikte şiddetli rüzgarın fabrika önünde oluşturduğu hortum, iş insanı Selma Yılmaz'ın içinde bulunduğu aracı yukarı çekti. Aracın tekrar yere düşmesiyle Yılmaz'ın beli kırıldı.

Yılmaz, Adana'da hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.