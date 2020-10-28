Haber Giriş: Kaynak: DHA
Yunuslar kıyıya gelerek vatandaşlarla yüzdü
[Fotoğraf: DHA]
Mersin’in Silifke ilçesinde balık sürüsünü takip ederek, kıyıda yüzen yunuslar, denize giren vatandaşların ilgi odağı oldu.
İlçeye bağlı Kum Mahallesi'nde serinlemek için denize girenler, yunusları yanı başında görünce şaşkınlık yaşadı. Avlanmak için lüfer sürüsünü kovalayan yunuslar, sürünün ardından sahil şeridine kadar geldi.
Bu sırada çevrede yüzen vatandaşlar tarafından görülen yunuslar ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
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