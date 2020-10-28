İlçeye bağlı Kum Mahallesi'nde serinlemek için denize girenler, yunusları yanı başında görünce şaşkınlık yaşadı. Avlanmak için lüfer sürüsünü kovalayan yunuslar, sürünün ardından sahil şeridine kadar geldi.

Bu sırada çevrede yüzen vatandaşlar tarafından görülen yunuslar ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

