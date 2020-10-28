Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul’da tatil trafiği başladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tatilini hafta sonuyla birleştirip yola çıkanlar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve hafta sonu tatilini cuma günü ile birleştirip, 4 buçuk günlük tatile çıkacak olanlar yola çıktı. İstanbul trafiğindeki yoğunluk da arttı.
Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Kadıköy D-100 karayolunda her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşandı.
Saat 16.00 itibarıyla trafik yoğunluğu 53'e yaklaştı.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 16:40
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