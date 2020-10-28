Kabataş Mecidiyeköy Mahmutbey Metrosu’nun ilk etabı olan M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metrosu bugün saat 12.00’de seferlere başladı.

Sürücüsüz metro, 6 ilçeyi geçerek saatte 140 bin yolcuyu hızlı ve konforlu bir şekilde taşıyabilecek.

[Fotoğraf: AA]

Yaklaşık 3 milyon insanın yaşadığı Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Esenler, Bağcılar, Kağıthane ve Şişli ilçelerini birbirine bağlayan hat, günde 352 sefer yaparak 400 bin yolcu taşıyacak.

[Fotoğraf: AA]

Birçok noktada diğer toplu ulaşım araçlarıyla entegre olan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. Toplam 80 trenle hizmet verecek hat, tek seferde 2 bin 160 yolcu taşıma kapasitesine sahip.

[Fotoğraf: AA]

Metro açılışına özel 10 gün ücretsiz hizmet verecek.

Diğer hatlarla entegrasyon sağlıyor

Birçok metro ve metrobüs ile entegre olan metronun Kabataş ayağı açılınca, deniz yoluyla da bütünleşmesi sağlanacak. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı, Mecidiyeköy istasyonunda Yenikapı-Hacıosman metrosu ve metrobüsle, Karadeniz Mahallesi istasyonunda Topkapı-Mescidi Selam tramvayıyla, Mahmutbey istasyonunda ise Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir metrosuyla entegre olacak.

[Fotoğraf: AA]

Eminönü-Alibeyköy tramvay hattı tamamlandığında, Alibeyköy istasyonundan bu hatta aktarma yapmak mümkün olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'na giden metro hattı tamamlandığında Kağıthane istasyonundan aktarma yaparak havalimanına ulaşılabilecek.

[Fotoğraf: AA]