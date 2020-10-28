Karadan ulaşılamayan noktaların, denizlerdeki terör olaylarının görünmez kahramanları. Polis Özel Harekatın sulardaki gücü Sualtı Operasyon Timinin, eğitim anları nefes kesiyor.

73 kişiden oluşan seçkin tim, zorlu görevlere Aydın'ın Didim ilçesindeki zorlu parkurda hazırlanıyor.

Karadan ulaşılamayan her yerdeler

"Bizim amacımız su üstü ulaşım araçlarında meydana gelecek terör olaylarına silahlı müdahale, karadan yaklaşması mümkün olmayan sair yerlere operasyon yapmak, karadan korunması mümkün olmayan devlet büyüklerini korumak, meydana gelen doğal afetlerde arama kurtarma faaliyetlerinde bulunmak"

Her tatbikat, gerçek bir operasyon titizliğiyle icra ediliyor. TRTHaber ekibi Sualtı Operasyon timinin eğitim faaliyetine katıldı.

8 saat aralıksız suda eğitim

Senaryo gereği seçkin birlik bir adada tutulan rehineleri kurtarmak için adaya çıkarma yaptı. Sualtından çıkan ekipler sessizce ilerleyerek binaya operasyon düzenledi.

Ekip eğitimlerini 1 aylık sürelerle yapıyor. Bu zamanlarda günün 8 saati ise aralıksız suda geçiyor.

Haber: Cihat Sönmez

Kameraman: Volkan Balamir