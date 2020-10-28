Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sinan G. ile maktul Hüsne ve Furkan Arman Kurt'un yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan Sinan G, düğünde havaya ateş edenin yalnızca kendisi olmadığını savunarak hakkındaki suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Sinan G.'yi 1 yaşındaki bebeğin ölümüne neden olduğu için 25 yıl, babaannesinin ölümüne neden olduğu için de 16 yıl olmak üzere toplam 41 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Göksun ilçesine bağlı Büyükkızılcık Mahallesi'nde 22 Ağustos 2018 tarihindeki düğünde, havaya rastgele ateş edilmesi sonucu alanda bulunan Hüsne Kurt (47) ile kucağındaki torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt yaşamını yitirmişti.



