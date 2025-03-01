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Türkiye
AA 01.03.2025 03:21

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 11 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonda, 43 gram sentetik uyuşturucu, 704 sentetik ecza hap, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 7 uyuşturucu madde içiminde kullanılan aparat ve suçtan elde edildiği tahmin edilen 20 bin 875 lira ele geçirilmiş, 11 zanlı gözaltına alınmıştı.

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Balıkesir Uyuşturucu Narkotik
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