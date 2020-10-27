Haber Giriş: Kaynak: İHA
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Balıkesir'de emniyet ekiplerinin 10 ayrı noktada düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 18 kişi yakalandı. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları kararlılıkla sürüyor.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 10 ayrı çalışmada 18 şüpheliyi yakaladı.
Olaylarla ilgili yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Etiketler: UyuşturucuSon Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 17:28
Sıradaki Haber
Niğde'de uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz