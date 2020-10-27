Emniyet ekiplerinin zehir tacirlerine yönelik uyuşturucu operasyonları kararlılıkla sürüyor.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 10 ayrı çalışmada 18 şüpheliyi yakaladı.

Olaylarla ilgili yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.