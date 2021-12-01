Balıkesir’in Erdek ilçesinde, sahilde karaya vurmuş yunusu görenler, durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Konunun iletilmesi üzerine Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı da bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Yapılan çalışmalarda yunusun tüfekle vurulduğu tespit edildi.

Prof. Sarı, yunusun denizde beslenmek için balık sürülerini takip ettiğini söyledi.

“İnsan denizin de balığın da kendine ait olduğunu sanıyor”

Balıkçıların ağıyla diğer balıkları yakaladığı esnada yunusun da bazen ağın içinde kalabildiğini söyleyen Sarı, şunları söyledi:

"Ağın içinde kalan yunus kurtulmaya çalışıyor. Ne yazık ki balıkçı ağı yırtacak diye tüfekle vuruyor. Yanlış şekilde çok balık yediği düşünülüyor. Oysa araştırmalar yunusun günlük 10-12 kilogram civarında balık tükettiğini gösteriyor. İnsan denizin de balığın da kendine ait olduğunu sanıyor. Yunus deniz ekosisteminin parçası, biz değiliz. Bir sahiplik kavgasında en son söz söyleyecek biziz aslında. Çok üzücü bir olay. Yunus bir deniz memelisi ve yunus türlerinin çoğu kırmızı listede."