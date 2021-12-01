Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 21:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kripto para dolandırıcısı 2 kişi hakkında yakalama kararı
[Fotoğraf: TRT Haber]
'Bitrota' isimli kripto para borsası üzerinden mağdur olanların şikayeti üzerine şirket sahibi 2 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
3 yıl önce Kayseri'de şirket kuran K.A. ve H.Ö, geçen yıl "Bitrota" adındaki kripto para borsasını devreye aldı.
Yatırım yapanlara yüksek meblağlarda aylık kazanç vaat eden, bu nedenle çok sayıda kişinin yatırım yaptığı kripto para borsasının kısa bir süre önce çökmesi üzerine mağdur olan vatandaşlar, suç duyurusunda bulundu.
Bu kapsamda, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca, şirketin yöneticileri K.A. ve H.Ö. hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul ve Hatay cumhuriyet başsavcılıkları ile koordineli yürütülen soruşturmada, haklarında yakalama kararı çıkarılan 2 şirket yöneticisinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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