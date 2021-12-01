Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 21:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ordu'da ahır yandı: 3 hayvan telef oldu
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Gürgentepe ilçesine bağlı Akören Mahallesi'nde Adem Soylu'ya ait ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü.
Ahırın kullanılamaz hale geldiği yangında 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Etiketler: Hayvancılık Ordu Yangın
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