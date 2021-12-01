Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 20:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da yaşanan trafik kazasında Kırsal Afşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Afşar öldü, 1 kişi yaralandı.
Bursa’nın Yenişehir ilçesinde meydana gelen kazada, sürücünün kimliği öğrenilemeyen bir cip ile Kırsal Afşar Mahallesi Muhtarı Mehmet Afşar idaresindeki otomobil, Yenişehir-Bursa kara yolu kavşağında çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, 60 yaşındaki sürücü Afşar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde yaralanan S.E. ise hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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