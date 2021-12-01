Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 11 Ekim'de evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunan Esra Yıldız ve 4 gün sonra kafasına silahla ateş edilmiş halde cesedi bulunan eşi Nuri Yıldız'ı ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 29 Kasım'da 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesine çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler hakimliğe sevk edildi.

Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin tutuklanmasına, 4'ünün ise adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Tutuklanan 3 şüphelinin, maktul Nuri Yıldız'ın yeğenleri Ferhat Yıldız, Mühyettin Yıldız ve Aleyna Yıldız olduğu öğrenildi.

Adli kontrol şartıyla serbest kalan ve olay saatinde aynı evde oldukları tespit edilen F.Y, Z.Y, S.Y ve B.Y'nin de aile üyesi oldukları kaydedildi.

Ne olmuştu?

Polis ekipleri, 11 Ekim'de D-100 kara yolu Haramidere bağlantı yolu üzerinde 34 KA 926 plakalı aracı bir kısmını yanmış halde bulunca, sahibi Nuri Yıldız'a ulaşmak istemiş ve evine gitmişti. Avcılar Denizköşkler Mahallesi Sevgi Sokak'taki adrese gidildiğinde, Nuri Yıldız'ın eşi Esra Yıldız, boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulunmuştu.

Bu olaydan 4 gün sonra da Beylikdüzü Gaziler Caddesi'ndeki boş alanda kafasına silahla ateş edilmiş bir erkeğin cesedi bulunmuş, yapılan incelemede cesedin, Nuri Yıldız'a ait olduğu tespit edilmişti.