Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 18:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da trafik kazası: 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'da hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Elazığ'da, Eski Baskil Belediye Başkanı Kemal Ulukent'in kullandığı otomobil, S.Ç. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Kazada Ulukent ile S.Ç. ve yanında bulunan eşi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.
Ulukent'in sağlık durumu iyi.
Etiketler: Elazığ İtfaiye Trafik Kazası
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