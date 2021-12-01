Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 17:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da traktör devrildi: 1 çocuk öldü, 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'ın Tercan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrilen traktördeki 1 çocuk öldü, 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.
Traktör kullanan 57 yaşındaki sürücü Ali Yılmaz, beraberindeki yeğeni 11 yaşındaki Ali Kamil D. ve çocuğun arkadaşı 7 yaşındaki Muhammed Ali A. ile Tercan ilçesinden Esenevler köyüne gitmek isterken kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile 2 çocuk ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
11 yaşındaki çocuk hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Tedavileri süren sürücü ve diğer çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Erzincan Trafik Kazası
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