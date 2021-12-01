Traktör kullanan 57 yaşındaki sürücü Ali Yılmaz, beraberindeki yeğeni 11 yaşındaki Ali Kamil D. ve çocuğun arkadaşı 7 yaşındaki Muhammed Ali A. ile Tercan ilçesinden Esenevler köyüne gitmek isterken kar yağışı nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Traktörün şarampole devrilmesi sonucu yaralanan sürücü ile 2 çocuk ambulansla Tercan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

[Fotoğraf: AA]

11 yaşındaki çocuk hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tedavileri süren sürücü ve diğer çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.