Emniyet kemeri takmayan sürücüler ve yolcular tek tek tespit edildi, simülasyon aracına bindirildi. Kaza anında neler yaşayacakları gösterildi.

"Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası

İçişleri Bakanlığı'nın "Bir Hareketine Bakar Hayat" kampanyası devam ediyor.

Bu kapsamda Adana polisi de kentin işlek caddelerinde uygulama yaptı.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, trafik güvenliğinin önemine dikkat çekmek için harekete geçti. Kentin işlek noktasında kurulan simülatör aracıyla emniyet kemerinin önemi anlatıldı.

Simülasyon aracında sürücü ve yolcular bilgilendirildi

Uygulama sırasında polis, emniyet kemeri takmayanları simülatör aracına alarak 4 kilometre hızla giden bir araçla bile takla attıklarında neler olacağını gösterdi.

Emniyet kemeri, kazalarda ölüm riskini yüzde 45, yaralanma riskini ise yüzde 60 oranında azaltıyor.

[Fotoğraf: AA]