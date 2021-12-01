Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 17:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan zehirlendiler
[Fotoğraf: Getty]
Malatya'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift tedavi altına alındı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan M.A. ile eşi Z.A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Uzmanlar, özellikle fırtınalı havalarda karbonmonoksit gazından zehirlenmelere yönelik uyarılar yapıyor. Renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksit, bu özelliklerinden ötürü "sessiz katil" olarak da tanımlanıyor.
Etiketler: Malatya Soba Zehirlemesi
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