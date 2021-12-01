Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşayan M.A. ile eşi Z.A. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

İhbar üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, çifti Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Uzmanlar, özellikle fırtınalı havalarda karbonmonoksit gazından zehirlenmelere yönelik uyarılar yapıyor. Renksiz, tatsız, kokusuz, yanıcı ve zehirli bir gaz olan karbonmonoksit, bu özelliklerinden ötürü "sessiz katil" olarak da tanımlanıyor.