Haber Giriş: 1 Aralık 2021 Çarşamba 17:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kedi katili şüphelisi yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Manisa'da büyü yapmak için kedileri telef ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek telef edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle "büyü yapmak" için kullanıldığı iddia edilen çeşitli kitaplar ele geçirildi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1'er gün arayla 4 kedi 4 bacağı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Olayla ilgi polisler çalışma başlatmıştı.
Etiketler: Manisa Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 18:44
- 18:29
- 18:30
- 18:18
- 18:26
Sıradaki Haber
Muğlalı öğrencilerden matematik yarışmasında birincilik
Yükleniyor lütfen bekleyiniz