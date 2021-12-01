Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 4 kedinin ayakları ve kafaları kesilerek telef edilmesine yönelik soruşturma kapsamında 1 kişi yakalandı. Gözaltına alınan zanlının evinde yılan derisi, eşek kılı, deve tüyü, domuz yağı gibi malzemelerle "büyü yapmak" için kullanıldığı iddia edilen çeşitli kitaplar ele geçirildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1'er gün arayla 4 kedi 4 bacağı kesilmiş halde ölü bulunmuştu. Olayla ilgi polisler çalışma başlatmıştı.