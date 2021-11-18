Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, biri yetişkin, diğeri yavru olan 4 bacağı da kesilmiş 2 kedinin görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Sallıtepe'nin paylaşımı kısa sürede yayılırken, hayvanseverlerden de kedileri katleden kişi veya kişilere tepki geldi.

Aynı parkta aynı şekilde 2 kedi daha ölü bulundu

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Aynı parkta dün ve bugün birer kedinin daha aynı şekilde 4 bacağı kesilmiş halde ölü bulunması tepkileri daha da artırdı.

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Sallıtepe, "Aynı şekilde bacakları kesilerek öldürülmüş 2 kedinin daha bulunması üzerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürümüz ve polis ekipleriyle birlikte olay yerine gittik. Onlar, kendileri açısından incelemelerini yaptılar. Çevredeki vatandaşlarla görüştük. Maalesef bu olayın sonu gelmiyor. Umarım bir daha böyle bir şey yaşamayız" dedi.