Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 17:21Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Hasta çocuk ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi
[Fotoğraf: İHA]
Siirt’te böbrek hastası 3 yaşındaki çocuk, ambulans uçakla Ankara’ya sevk edildi.
Siir'te yaşayan 3 yaşındaki N.T.'ye akut böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Minik çocuğun Siirt’te tedavisinin sürdürülemeyeceğinin belirlenmesi üzerine Ankara’ya sevki uygun görüldü.
Küçük çocuk, Sağlık Bakanlığınca tahsis edilen ambulans uçakla Ankara’ya nakledildi.
Etiketler: Ankara Sağlık Bakanlığı Siirt
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