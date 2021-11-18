Aksaray ve Niğde il sınırlarında yer alan Hasan Dağı’nda, yaşanan son depremlerin ardından yapılan inceleme ve ölçümlerde magma tabakasında yükselme ve hareketlilik tespit edildi.

3 bin 268 metre yüksekliğindeki Hasan Dağı'nın en son püskürmesi Holosen döneminde, yani geçtiğimiz 10 bin yıl içinde gerçekleştiği biliniyor.

"Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük"

Yaşanan son depremlerin ardından Hasan Dağı’nda ölçüm ve inceleme yaptıklarını söyleyen Aksaray Afet ve Acil Durum Müdürü Cezmi Türkmen, "Hasan Dağı volkanizma. Volkanizma deprem ile doğru orantılı bir jeolojik olay. Yani ilimizde Tuz Gölü fay hattında bir deprem olması halinde volkanizmayı da etkiliyor. Biz bunu geçen dönemlerde Niğde’de meydana gelen 5,1’lik depremde gördük ve tespit ettik, volkanizmayı etkiliyor. Magma tabakasındaki hareketliliği, yükselmeleri gördük, onu tespit ettik. Hacettepe Üniversitesi ve Maden Teknik Arama Enstitüsü de bunları tespit etti. Bunları bize raporladılar" açıklamasını yaptı.

"Zaman zaman buhar çıkışları oluyor"

İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okan Tüysüz de Hasan Dağı'ndaki hareketliliği doğruladı.

Zaman zaman buharlaşma şeklinde hareketlilik olduğunu söyleyen Tüysüz, "Hasan Dağı'ndaki volkanik hareketlik doğru. Zaman zaman buhar çıkışları oluyor. Şu an için bir tehlike söz konusu değil" dedi.