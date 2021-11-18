Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Ordu'da kivi hasadının tamamlandığını vurguladı.

İl genelinde tamamlanan hasatta bu sezon rekolte 8 bin tona ulaştı. Üreticilerin pazar sorunu yaşamadı kivide üreticiler bir sezonu daha verimli tamamladı.

Kivi üretiminin artmasını desteklediklerine anlatan Soydan, "Arazisi müsait olan üreticilerimize sürekli kivi bahçesi kurmaları yönünde çağrı yapıyoruz. Kivi az arazide yüksek getirisi olan bir ürün. Bu nedenle çiftçilerimizin kivi üretmelerini bekliyor ve bunu destekliyoruz" dedi.

Ordu Kivi Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Uzunlar, kivinin bölge için önemli bir tarım ürünü haline geldiğini söyledi. Üretimin artmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.