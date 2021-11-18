Başkent Ankara'da açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapılan Gençlik Festivali’nde Samsun Büyükşehir Belediyesi de yerini aldı. “Tam Bana Göre Festival” adıyla gençlere yönelik gerçekleşen etkinlikte açılan Samsun Büyükşehir Belediyesi standı ziyaretçilerin ilgisini çekti.

Büyükşehir Belediyesi hazırladığı stantlarda faaliyetlerini sergileyip hizmetlerini anlatırken, bölgenin yöresel lezzetlerini de ziyaretçilere sundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kenevir Dokuma Atölyesi’nin ürünleri Ankaralılardan büyük beğeni topladı.

[Fotoğraf: İHA]

Doğallık ilgi çekiyor

Kenevir atölyesi eğitimcisi olan Şermin Erden, “Tam Bana Göre Festivali’nin 3’üncü günündeyiz. Bizler de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak kenevir dokuması ürünlerimizi tanıtıyoruz. Ürünlerimize ilginin çok fazla olduğunu söyleyebilirim. Kumaşlarımızın tamamıyla doğal olması ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor. Tanıtımlarımız çok güzel gidiyor. Festival sonrası için çok sayıda sipariş aldık. Bu durumdan çok mutluyuz, bizim için çok güzel gidiyor. Özellikle Samsun standımıza yoğun ilgi var” dedi.