Hatay’dan İstanbul’a ayakkabı taşıyan İsmail Kılınç yönetimindeki tırın lastiği patladı.



Kontrolden çıkıp devrilerek yaklaşık 5 metre sürüklenen tır alev aldı.



Kazada yaralanan sürücü Kılınç ve ağabeyi İbrahim Kılınç, araçtan kendi çabalarıyla çıktı.



Kılınç kardeşler, sağlık görevlilerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumunun iyi olduğu, vücutlarının bazı yerlerinde kırıklar oluştuğu öğrenildi.



Öte yandan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.