Ortahisar'daki Balık Pazarı'nda hamsi, kilosu 7,5-10 liradan alıcı buluyor.

30 yıldır balıkçılık sektöründe çalışan Münir Yılmaz, tezgahlarda ilk sırayı hamsinin aldığını söyledi.

İstavrit, levrek, çupra, somon, çinekop, mezgit ve barbunya gibi balıkların her zaman tezgahlarda olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Fiyatlar geçen yıllara göre biraz yüksek ama hamsi çok uygun, 10 liraya satıyoruz. Ankara, İzmir ve İstanbul fiyatlarından yaklaşık 15 lira daha ucuz. Vatandaşlar bu fırsatı kaçırmasın." dedi.



Yılmaz, hamsi fiyatının akşama kadar daha da düşebileceğini söyledi.





Mehmetcan Örseloğlu ise bu yılın bolluk ve bereket yılı olduğuna işaret ederek, "Av yasağının ardından hem hamsi hem de istavrit denizden oldukça güzel çıkıyor, her gün tezgahları süslüyor. Ancak palamutta beklediğimiz olmadı. Tabii hamsi ve istavritin bol oluşu vatandaşın da yüzünü güldürüyor. Satışlardan memnunuz, vatandaşların alım gücüne karşılık veriyoruz. Vatandaşlar, bol bol hamsi alarak tüketsin." dedi.