Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Akrabalar arasında silahlı kavga: 4 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, amca çocukları arasında taş, sopa ve silahın kullanıldığı kavgada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Sarayaltı Mahallesi 11 Nisan Caddesi'nde aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
4 kişi yaralandı
Taş, sopa ve silahın da kullanıldığı kavgada Ö.D, İ.H.D, M.D. ve H.D. yaralandı. 112 Acil Sağlık ekiplerince Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ö.D. ve M.D'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi aldı.
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