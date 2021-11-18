Düzce'de dün meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sırasında Azmimilli Mahallesi'ndeki evinde oturan 52 yaşındaki Seyhan Kurnaz, sarsıntının ardından parkinson ve kanser hastası eşi ve çocuğuyla dışarı çıktı.

Duvarlar çatlayınca eve giremediler

Ailesi ve komşularıyla bir süre dışarıda bekleyen Kurnaz, apartmanın duvarlarında oluşan çatlakları görünce eve girmeye korktu.

Kendilerini ziyarete gelen Düzce Valisi Cevdet Atay'a durumu anlatan Kurnaz, ailesiyle otele yerleştirildi. Geceyi otelde geçiren aile, bu gece de otelde kalacak.

Öte yandan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri apartmanda inceleme yaptı. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri de apartman sakinlerini ziyaret ederek, isteyenlerin otele yerleştirilebileceğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"Çok korktuk, evimiz çökecek sandık"

Seyhan Kurnaz, deprem olduğu an çok korktuklarını, evlerinin çökeceğini sandıklarını dile getirerek, "Eşim de hasta olduğu için hızlı hareket edemedik. Bir daha da eve giremedik, duvarlarımızda çatlaklar var. Daha sonra Valimiz geldi, bizimle 2 saatini geçirdi. Bize yatacak yer ayarladı. Allah razı olsun, bu akşam da bizim için kalacak yer ayarladı" dedi.

[Fotoğraf: AA]

Depreme vefat eden komşusunun mevlidinde yakalanan Semra Aksel ise, "Sayın Valimiz geldi, Allah razı olsun, sorunları çözdü. 3 komşumuzu yurtlara yerleştirdi. Bizler de korktuk, binamızda çatlaklar var, evlere giremedik. Şu anda görevliler gelip inceleme yaptı" diye konuştu.