Haber Giriş: 18 Kasım 2021 Perşembe 15:58Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da kız arkadaşını öldüren sanığa 24 yıl hapis
[Fotoğraf: DHA]
Elazığ'da barakada tartıştığı kız arkadaşını 10 bıçak darbesiyle öldüren 21 yaşındaki Salih Yılmaz Coşkun’a, 24 yıl hapis cezası verildi.
Olay, 8 Nisan'da Aksaray Mahallesi Kuleli Sokak'ta meydana geldi. Bir barakada buluşan 17 yaşındaki Emine Fulya Akçelebi ile 21 yaşındaki Salih Yılmaz Coşkun arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Coşkun, Emine'yi 10 bıçak darbesiyle öldürdü. Ardından arkadaşlarını telefonla arayan Coşkun, “Sevgilimi öldürdüm” dedikten sonra kaçtı.
Coşkun'un arkadaşları durumu polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler, Emine'nin cansız bedeniyle karşılaştı.
Genç kızın cansız bedeni otopsi için hastane morguna götürüldü. Saklandığı dedesinin evinde bulunan Salih Coşkun çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Mahkeme, Salih Yılmaz Coşkun’u adam öldürme suçundan 24 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Etiketler: Elazığ
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